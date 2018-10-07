النصر يواصل حصد مكاسبه والإتحاد يتجه إلى الهاوية

نواف السالم(صدى):

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على من الحصول على لقب ” فريق الجولة ” بعد أن حقق نجاح باهر خلال الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

ووفقاً للمحللين تمكن النصر من تحقيق عدة مكاسب حيث تصدر ترتيب فرق الدوري بـ15 نقطة متقدما على الأهلي بفارق نقطتين ،كما دخل النيجيري أحمد موسى شريكا في صدارة ترتيب الهدافين بـ4 أهداف مشاركة مع مهاجم الهلال ” غوميز ” ولاعب وسط الاتفاق ” جوانكا ” ومهاجم الشباب ” ناصر الشمراني ” .

كما دخل النجم المغربي نور الدين مرابط شريكا في صدارة ترتيب صناعة الأهداف بـ3 أهداف مع لاعب الفتح إبراهيم الشنيحي .

أما الفريق الاتحادي كان أقل الفرق مستوى في هذه الجولة عندما واجه الفتح وخسر 2-0 , ليستمر الاتحاد في قاع الترتيب بنقطة واحدة من تعادله مع الوحدة الجولة ماقبل الماضية, كما أن دفاعه بات الأضعف في الدوري بعد أن تلقت شباكه 13 هدفا في 5 مباريات.