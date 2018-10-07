ولادة أول ” فهد ” أنابيب بجنوب أفريقيا

كيب تاون(صدى):

أجرى العلماء في جنوب أفريقيا، عملية تلقيح صناعي تعد السابقة الأولى من نوعها في العالم، والتي تم خلالها ولادة أول ” فهد ” أنابيب.

وشهد ” مركز أوكوتولا ” شمال غرب مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، عملية التلقيح، التي تم اللجوء إليها بعدما انخفضت أعداد الفهود بنسبة بلغت 43% لتسجل نحو 20 ألف فهد فقط.

ومن جانبها أكدت مدير معهد الأبحاث الخاصة بالثدييات في بريتوريا أندريه جاتسويندت، أنه تم جمع الحيوان المنوي للفهد وتلقيحه بأنثى بعد أخذ عينة من الدم وإجراء اختبارات للخلايا لتحديد مراحل التخصيب، ثم إجراء عملية التلقيح في معامل متخصصة في مركز أوكوتولا.

يٌذكر أن هذه العملية تشجع على إمكانية الاستعانة بها للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الفيلة وأنواع النمور الأخرى.