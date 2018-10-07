راقصة عربية تتهم رونالدو بممارسة الجنس معها وهي قاصر
تتواصل سلسلة الاتهامات الموجهة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيدالي؛ حيث تلقى اتهامًا جديدًا من الراقصة المغربية كريمة المحروق المعروفة بـ ” روبي ” ، بممارسة الجنس معها في إيطاليا حين كان عمرها 17 عامًا.
وأوضحت الراقصة أن عمرها كان 17 عامًا فقط عندما قابلها رونالدو في فندق بميلانو في يناير 2010 ، مضيفة أنه عندما استيقظ من نومه ترك 4000 آلاف يورو نقدًا وغادر الغرفة دون أن يودعها ما أثار غضب الراقصة؛ فيما تعتبر ممارسة الجنس بمقابل مالي لمن هن أقل من 18 عامًا أمرًا غير قانوني في إيطاليا إلا أنه لم توجه أي اتهامات إلى رونالدو الذي نفى الأمر جملة وتفصيلًا في حينها.
وكذب نجم ريال مدريد السابق حدوث أي لقاء مع كريمة مؤكدًا أنه لم يكن في إيطاليا في هذا التوقيت؛ بينما يواجه رونالدو البالغ عمره 33 عامًا ، اتهامًا آخرًا باغتصاب سيدة أمريكية تبلغ من العُمر 34 عامًا، سنة 2009 في مدينة لاس فيجاس.
جميل جمال[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
ما السبب في رفع قضايا من 5 و 10 و 20 عام واين كانوا طوال هذه الفتره ؟؟ التعويضات الماديه فقط لا اكثر ولا اقل .. بالضبط مثلما حدث مع بل كوسبي .. و الملاكم مايكس تايسون … وخل عنكم دموع التماسيح اللي يذرفونها النساء اثناء المحاكمات والحاله النفسيه وحقوق المراه ووو … المسئله كلها فلوس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55483 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يبعد عنا الدنس واهله ,,