أمير الشمالية يستقبل مدير تعليم المنطقة وعددا من المعلمين والمعلمات

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام التعليم في المنطقة عبدالرحمن القريشي , وعدداً من المسؤولين والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وثمن سموه بمناسبة اليوم العالمي للمعلم جهود المعلمين والمعلمات المباركة في ميدان التعليم وما يقومون به من عطاءات وإسهامات متميزة في تربية الأجيال المتعاقبة , مؤكداً أهمية الارتقاء بطرق التدريس التي تجعل أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات محور العملية التعليمية ، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع لتحقيق رؤية المملكة 2030 , التي تؤكد على بناء

فلسفة المناهج وسياساتها ، وأهدافها ، وسبل تطويرها ، وآلية تفعيلها ، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني والارتقاء بطرق التدريس التي تجعل الطالب والطالبة محور العملية التعليمية لمخرجات عالية الجودة قادرة على التفكير والبحث ومواجهة التحديات.

وشدد على دور التعليم المهم والحيوي في صناعة وتطوير رأس المال البشري الوطني المؤهل فكرياً وسلوكياً والقادر على المنافسة على الفرص الوظيفية والاستثمارية ، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

ولفت سموه الانتباه إلى دور المعلم والمعلمة المهم في الاهتمام بالطلاب ورعايتهم، والعمل على نشر الوسطية والفكر الوسطي بين الشباب والمجتمع وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح بالتعليم بالقدوة الحسنة.

كما نوه أمير منطقة الحدود الشمالية , بما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي من اهتمام وعناية بالتعليم.

من جانبه , أعرب مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي عن شكره وتقديره لاهتمام أمير منطقة الحدود الشمالية بالمعلمين والمعلمات، في ظل ما تقدمه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم عموما والمعلمين والمعلمات على وجه الخصوص، ومتابعة سموه في تذليل الصعوبات والعقبات كافة من أمام منسوبي تعليم المنطقة.

وثمن مبادرة أمير المنطقة بتهنئة المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، التي تشعر الجميع بالفخر، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمعلم والطالب والعملية التعليمية عموما .