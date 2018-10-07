القبض على شخص بحوزته 603 حبة من الكبتاجون بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الأحد، من القبض على شخص بحوزته عدد 603 حبات يشتبه في أن تكون من مادة الكبتاجون المخدرة داخل كيس نايلون بمركبته، بعد محاولات عدة للهرب باءت بالفشل.

وبدأت الواقعة باشتباه، إحدى دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق، بطريق الساحل باتجاه الجنوب، في مركبة من نوع جيب، وعندما طُلب منه الوقوف للتأكد من وضعه؛ رفض وواصل السير، فتمت متابعته وإبلاغ مركز الضبط الأمني باستيقافه.

ورفض الشخص مجددًا الوقوف والامتثال لطلبات رجال الأمن وقام بتجاوز المركز الأمني بسرعة وتهور، وبدعم الدوريات المساندة لقوات أمن الطرق، تمكن رجال الأمن من استيقاف المركبة بالقوة الجبرية في وقت وجيز والسيطرة على قائدها؛ فيما بدأت مكافحة المخدرات بالليث في التحقيق معه.