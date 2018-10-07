تخلصي من حب الشباب بقناع اللبن والكركم

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر حب الشباب من إصابات البشرة المزعجة التي تعانى منها العديد من الفتيات، حيث تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى، ويصعب التخلص منها بسهولة.

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع اللبن والكركم للقضاء على حب الشباب.

المكونات :

ربع كوب لبن

ملعقة كبيرة كركم

نصف ملعقة عصير ليمون

الطريقة :

نخلط المكونات معا جيدا، ثم نفرد القناع على البشرة جيدا في حركات دائرية، ثم نترك القناع على البشرة لمدة ربع ساعة، بعدها نغسل الوجه بالماء البارد، ونجففه ونرطبه، ونكرر القناع مرتين أسبوعيا حتى الحصول على أفضل النتائج.