بعد الإخلاء.. نقل 4 آلاف طالب من المدرسة الهندية العالمية بجدة إلى قسم الطالبات

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة التنفيذ بجدة، قرارا تلزم فيه المدرسة الهندية العالمية الواقعة بحي الرحاب، بإخلاء المبنى الذي يدرس فيه ما يقارب 4 آلاف طالب وتسليمه إلى المالك أو مَن يمثله.

وأفادت معلومات من مصادر مطلعة أنه سيتم تسليم العقار للمالك خلال الـ 24 ساعة المقبلة؛ حيث تمت عمليات نقل الأثاث والمكاتب وغرف الموظفين والملفات والوثائق وكافة المعدات.

هذا وقد وقع خلاف منذ فترة بين المالك وإدارة المدرسة كسب على أثرها المالك القضية وجاء أمر المحكمة بالإخلاء، حيث أن المدرسة يدرس فيها ما يقارب 4 آلاف طالب سيتم نقلهم إلى قسم الطالبات وهي مدرسة منفصلة في حي العزيزية؛ حيث سيعودون إلى مقاعد الدراسة في الفترة المسائية بعد خروج الطالبات.