الصحة تفعّل مفهوم التوأمة بين مراكز الأورام التابعة لها

سعيد العجل(صدى):

فعلت ” الصحة ” نظام التعاون الطبي المحلي (التوأمة )، وهو برنامج يعتمد على إيصال تقديم الخدمة التخصصية من المراكز الرئيسة أو المرجعية المتخصصة للأورام إلى الوحدات الصغرى في المناطق الأخرى، التي تعتبر من مصادر التحويل إلى مركز متخصص للأورام مستقل ليست لديها هذه التخصصات، ويشمل هذا البرنامج زيارات للأطباء الاستشاريين المنتمين إلى المراكز الرئيسة لخدمة المرضى في المناطق، وإقامة دورات تدريبية للكادر الطبي العامل بوحدة الأورام، مثل التمريض والصيدلة وتسهيل الوصول إلى العناية الطبية المتخصصة والمتميزة لفئات من المرضى ذوي الإحتياج، حيث تهدف ” الصحة ” إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة في المستشفيات المحولة من خلال نقل المعرفة والخبرة إليها من المستشفيات والمراكز المرجعية وتخفيف عبء ومشقة السفر على المرضى وأسرهم والتنقل إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية وتقليل الكلفة المادية وهدر الوقت على الوزارة والمرضى .

ومن أبرز مشاريع التوأمة المنفذة والجاري تنفيذها، مركز مدينة الملك فهد الطبية بالرياض توأمة مع وحدة الاورام بمستشفى عرعر المركزي بالحدود الشمالية وقريبا مع مركز الأورام بحائل الجاري إنشاؤه، ومركز مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ووحدة الاورام بمستشفى حفر الباطن ومستشفى الملك فهد التخصصي بالمدينة المنورة، وقريبا مركز الأورام بتبوك، ومركز مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، ووحدة الأورام بمستشفى عسير المركزي، ومركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم وقريباً مع توأمة مع مركز الأورام بحائل

الجدير بالذكر أن ” الصحة ” تحرص على تطوير وتجويد الخدمات الصحية والطبية، بما في ذلك الاهتمام بخدمات مراكز الأورام التابعة للوزارة، وإحداث نقله نوعيه فيها، فقد عملت على التوسع في إنشاء المراكز في مختلف مناطق المملكة، حيث تضم تلك المراكز مراكز الأورام المتخصصة، ومنها، مركز الأورام بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومركز الأورام بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، ومركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم.

كما تشمل وحدات وأقسام الأورام بالمناطق والمحافظات وهي (قسم الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وقسم الأورام بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وقسم الأورام بمستشفى عسير المركزي، وقسم الأورام بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وقسم الأورام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وقسم الأورام بمستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد بعرعر.