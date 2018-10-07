خطة من 4 مراحل لإعتماد 84 مركزا صحيا بالرياض

سعيد العجل(صدى):

قالت صحة الرياض أنها تعمل على خطة من أربع مراحل لإعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية “سباهي” ، مشيرة إلى أنه تم إعتماد (13) مركز للرعاية الصحية الأولية ضمن المرحلتين الأولى والثانية، فيما يجري حالياً التحضير لإعتماد (21) مركز صحي في إطار المرحلة الثالثة، لافتة أن المرحلة الرابعة ستشمل إعتماد (50) مركز للرعاية الصحية الأولية بمدن ومحافظات منطقة الرياض.

وفي السياق نفسه، أوضحت “صحة الرياض” أنها أبرمت اتفاق شراكة مع معهد الإدارة العامة لعقد دورات تدريبية لتطوير قدرات ومهارات مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية لزيادة عدد الكفاءات الإدارية. وبينت أنها تعتزم إنشاء فريق تطوير يتكون من المدراء المتميزين للمراكز الصحية لتطوير بقية مراكز الرعاية الصحية في المنطقة .

من جانب آخر أطلقت الصحة مؤخراً حملة تعريفية لخدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال حيث تستهدف الآباء والأمهات في جميع مناطق المملكة، والتي تأتي تواصلاً لجهود “الصحة” في الحفاظ على صحة الأطفال، وحمايتهم، وحماية فئات المجتمع من الأمراض، وقد قامت “الصحة” بإنشاء خدمة لتذكير الآباء والأمهات بمواعيد تطعيمات أطفالهم الأساسية ضد الأمراض المستهدفة، بحيث يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول أو عن طريق البريد الإلكتروني قبل أسبوع من موعد التطعيم، كما تأتي هذه الحملة ضمن توجهات الصحة لاستثمار التقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية .

وأبانت الصحة أنه بالإمكان الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق زيارة الرابط:هنا

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم، وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ سعياً لتحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠.