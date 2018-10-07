” للرجال فقط ” رغم أنف نساء أوروبا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يبدو أن عبارة للرجال فقط لا زالت تسيطر على أذهان بعض الرجال حتى في المجتمع الغربي حيث أثارت تصريحات عالم فيزياء إيطالى انكر فيها دور النساء في هذا العلم العميق مقارنةً بالرجال استياء المئات من العلماء من الجنسين على الصعيد العالمي ليؤكدوا دور المرأة الهام منذ عقود فى علم الطبيعة .

وهاجم العلماء الباحث أليساندرو ستروميا بسبب تصريحاته التى وصفوها بالتمييز العنصري والمشين والتصريح بأن عقلية الرجل تختلف لعقلية المرأة وذلك في بيان رسمي لافتين إلى أسماء ابرز السيدات في علم الطاقة العالية كدونا ستريكلاند التي فازت بجائزة نوبل منذ 55 عام وغيرها من النماذج المعروفة ، ليتملص ستروميا من تصريحاته أمام وسائل الإعلام .