جامعة المجمعة تحصل على جائزة أفضل شريك أكاديمي لعام 2018

تركية البدر(صدى):

في إنجازٍ جديدٍ يُضاف لإنجازات الجامعة المتتابعة في عدد من المجالات على المستويات المحلية والدولية حصلت جامعة المجمعة على جائزة أفضل شريك أكاديمي لعام 2018 م , والمقدمة من قبل منظمة EC COUNCIL العالمية , والمتخصصة في الاعتماد المهني لشهادات أمن المعلومات الاحترافية , تنافس على هذه الجائزة أكثر من 700 مؤسسة تعليمية وتدريبية في أكثر 100 دولة ، حيث تقدم هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من قِبل منظمة EC COUNCIL الأمريكية , وحصلت الجامعة على هذه الجائزة تقديراً لجهود كلية علوم الحاسب والمعلومات في مواءمة برامجها الأكاديمية مع المتطلبات المهنية لسوق العمل في مجال أمن المعلومات والتحقيق الجنائي الرقمي من خلال برنامج البكالوريوس في تقنية المعلومات , ومسار أمن المعلومات , ومسار التحقيق الجنائي الرقمي , كما برزت جهود الكلية في إقامة المعسكر التقني الوطني لأمن المعلومات خلال عام 2018 م , والذي استهدف 60 طالباً في 25 جامعة للحصول على رخص دولية من منظمة EC COUNCIL في مسار مكافحة الاختراقات والاختبار الأخلاقي ، مسار حماية الشبكات ، ومسار التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية ، الجدير بالذكر أن كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة المجمعة تقوم بدمج العلوم النظرية بالشهادات المهنية في مجال الأمن السيبراني ، ودمج الخطط والمناهج الدراسية بمسارات تطبيقية ومهنية تُمكِّن الطلبة الخريجين في الحصول على الشهادات المهنية الرائدة بالإضافة إلى الشهادة الأكاديمية. وبهذه المناسبة رفع معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن التهنئة للقيادة الرشيدة , ولمعالي وزير التعليم , ولكافة أبناء الوطن ولمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز , مؤكداً بأنه يأتي نتيجة طبيعية على ما تجده الجامعة من دعم , وما وُفر لها من إمكانيات وتجهيزات ساهمت بشكل فعّال في الارتقاء بعملها , وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة على المستوى الوطني والدولي ، حيث أثمرت جهود الجميع بتحقيق هذه الشراكة مع واحدة من أشهر المنظمات العالمية المتخصصة في الاعتماد المهني لشهادات أمن المعلومات الاحترافية .