عامل يتحرش بطفلة داخل مدرستها

القاهرة(صدى):

آمنت الأم على طفلتها مع العاملين في المدرسة، ليخون أحد العاملين هذه الأمانة ويتحرش بالطفلة التي لم يتجاوز عمرها ثمانية أعوام.

وفي تفاصيل الواقعة، تحرش عامل في إحدى المدارس بمنطقة السادس من اكتوبر في مصر، بطفلة في الصف الثالث الابتدائي خلال انتظارها السيارة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وأوضحت والدة الطفلة، أن ابنتها بلغتها بتأخر السيارة التي تستقلها إلى المنزل في هذا اليوم، فحذرتها من الخروج من المدرسة والانتظار بالداخل بجانب أفراد الأمن حتى وصول السيارة، ولكن العامل استغل وجودها بمفردها وقام بالتحرش بها عدة مرات.

وقالت ” لاقيت بنتي ساكتة وبعدها فضلت تعيط وتقولي حصل حاجة عيب، ووصفتلي العامل بالمللي، وقالتلي إنه مسكها من منطقة الصدر ليسألها عن البادج الملصق بهذه المنطقة، ولما بنتي زقت إيده وخافت مسكها من منطقة حساسة وقالها الزقي هنا كمان بادج “.

وأضافت أنها توجهت مع وزجها على الفور إلى المدرسة، وعند ملاقاة العامل تمكن منه والد الطفلة ولكن سرعان ما استطاع العامل الفرار منه، قائله ” استطاع المتحرش أن يهرب من يد زوجي، وحضرت الشرطة ومدير الإدارة، ولكن مدير المدرسة نفى وجوده حتى لا تتعرض مدرسته لسوء السمعة “.

وبعد التحقيقات، تم الوصول إلى العامل وتحرير محضر بالواقعة وحبسه 4 أيام على ذمة القضية، وتم استدعاء الطفلة من قبل النيابة التي مثلت الواقعة أمامهم.