صلاح في مواجهة أجويرو.. التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

طلال الغامدي(صدى):

يلتقي نادي مانشستر سيتي وليفربول في ملعب آنفيلد، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد؛ حيث يتنافس الفريقان على صدارة الدوري.

وفي السياق نفسه، تعد التشكيلة المتوقعة للريدز في المباراة: أليسون بيكر، فان دايك، غوميز، أليكسندر آرنولد، روبيرتسون، هيندرسون، فينالدام، جيمس ميلنر، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

أما من جانب، مانشستر سيتي: إيديرسون، كومباني، لابورت، ألين ووكر، بينجامين ميندي، فيرناندينيو، بيرنارت سيلفا، دافيد سيلفا، ستيرلنج، ليروي ساني، سيرجيو أجويرو.