” هدد ” تتربع على عرش ألبوم عمرو دياب الجديد

أماني الغامدي(صدى):

تصدرت أغنية ” هدد ” من ألبوم الفنان عمرو دياب، الأكثر استماعًا ومشاهدة من بين كافة أغاني ألبوم ” كل حياتي ” ؛ حيث تعتبر أغنية ” هدد ” هي الأغنية الأكثر نجاحًا وسط الـ 6 أغاني التي طرحها الهضبة عمرو دياب من ألبوم ” كل حياتي ” مسبقًا.

وحققت ” هدد ” رقمًا قياسيًا وتخطت نسبة مشاهداتها الـ21 مليون مشاهدة خلال شهر ونصف من طرحها على قناة الفيديوهات الأشهر ” يوتيوب “، كما احتلت ” هدد ” رقم 1 للفيديوهات الأكثر انتشارًا على اليوتيوب على مدار أسبوعين متتالين منذ إصدارها.

ومن الجدير بالذكر، أن ” الهضبة ” كان قد طرح من الألبوم 6 أغانٍ كاملة منذ أكثر من شهر، حيث اتبع نظامًا جديدًا هذا العام فى طرح ألبومه، فطرح منه 5 أغانٍ تباعًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بواقع كل أسبوع أو أسبوعين أغنية جديدة، وهم ” ده لو اتساب، هدد، كل حياتى، يتعلموا، وباين حبيت “، وقد حققت أغنيات الألبوم رقمًا قياسيًا على قناة ” يوتيوب ” ، حيث تخطت مجمل مشاهداته إلى أكثر من 68 مليون مشاهدة.