الرنين المغناطيسي يغازل فيلانويفا وطارق عبدالله

ماجد محمد(صدى):

كشف نجم فريق الاتحاد اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا عن خضوعه اليوم الأحد لأشعة الرنين المغناطيسي على أثر إصابته بشد عضلي أثناء لقاء الفريق بنظيره نادي الفتح على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ومن المقررأن يخضع اللاعب الشاب طارق عبدالله لأشعة الرنين المغناطيسي غداً بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في ركبة القدم اليسرى لتحديد نوعية إصابتة ومدى حاجته لتدخل جراحي.

في سياق متصل يستعد الفريق الإتحادي في اليومين المقبلين بقيادة مديره الفني الجديد الكرواتي سلافين بيليتش للدخول في معسكر تدريبي حيث إختار الكرواتي مدينة الطائف مكان للمعسكر لإرتفاعها عن سطح الأرض ما يساعد على تدريب الفريق على المستوى الأصعب .