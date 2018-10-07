العثور على جثة مواطنة متوفاة داخل مطبخ منزلها بجدة.. وزوجها يفك اللغز

نايف السالم(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية بجدة على جثة مواطنة عليها آثار دم وملقاة داخل غرفة المطبخ بمنزلها في حي النسيم.

وفي التفاصيل، تلقت فرقة من الهلال الأحمر بجدة بلاغاً من رب المنزل يفيد بوفاة زوجته داخل منزلهما، وعند الفحص تبين أنها فارقت الحياة، وعليها آثار دم في يدها اليمنى.

ومن جانبه، أوضح زوجها أنها تعاني اعتلالات نفسية، ووجدها متوفاة وملقاة على ظهرها داخل المطبخ بمنزلهما بحي النسيم، وعلى يدها آثار دم.