بالصورة.. كيت هيدسون تشارك جمهورها فرحتها بمولودتها الأولى

واشنطن(صدى):

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة مثيرة لإعجاب لأول مولودة تضعها النجمة ” كيت هيدسون ظهرت فى الصورة ملفوفة بغطاء مع قبعة صغيرة، وعلقت النجمة ذات الـ39 عاماً على الصورة “روز برعمتنا الصغيرة ” .

وأطلقت كيت وحبيبها الموسيقى دانى فوجيكاوا اسم ” رونى روز هدسون فوجيكاوا ” على ابنتهما الأولى والثالثة بالنسبة لكيت مشيرة إلى أن هذا الإسم نسبة لجدها والد دانى الراحل ” رون فوجيكاوا ” وكتبت كيت : كان شخصاً مميزاً لنا ونفتقده كلنا كثيرًا، ويعد تسميتها بهذا الأسم من بعده شرفًا لنا

وانضمت المولودة الجديدة إلى شقيقين كبيرين هم رايدر ” 14 عاما ” الذى انجبته من زوجها السابق كريس روبنسون وبنجهام “7 أعوام” الذي انجبته من خطيبها السابق بيل بيلامى .