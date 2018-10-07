نشر : منذ 1 ساعة 884 1 فيديوهات متنوعة عبدالكريم الجاسر : نشعر أن هناك اشياء تصير خارج الملعب ! الوسوم:السعودية, الهلال
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 52 دقيقة
كلنا عارفين ان الكوره الان زي الشطرنج واللاعب واحد..!
اتحدي ثم اتحدى ثم اتحدى
احد يجيب على هذا السؤال؟
ليش قبل المباراه بنص ساعه طلب من المدرب خيسيوس ان يلعب بأربعه فقط واناحست على اثرها التشكيله كلهاااا؟؟؟
اذا هي مباراه وديه والنص واضح وصريح اللعب بالعدد المسموح به داخل منافساته الداخليه يعني سبعه؟؟
المعيوف فقط قبلها بنص ساعه اصبح بديل للحبسي؟؟
وكارليو جاهزز ولم يتم اللعب به علما انه كان بالتشكيله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حدث العاقل بما يعقل..!
وبعدين اتحدى احد يقول لي ليش بيان الاتحاد نزل بين شوطي المباراه ؟؟؟
ليش مانزل قبل حتى لا تحوي التشكيله والمدرب والفريق
ناوينها وديه قولوها بدري وعطوهم الكاس يالاتحاد السعودي مع العرضه وهم في المطار
عموما
والله انكم رجال يالهلال
ويكفينا فخر اللعب والسقوط واقفين باداء ولعب جماعي وفن وهذا المهم لدينا.
تعودنا انكم كباررررر