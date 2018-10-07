بالصور.. أول ظهور لـ ” تويوتا ياريس GR Sport ” في باريس بتحديثات شكلية

باريس(صدى):

كشفت شركة السيارات اليابانية تويوتا النقاب في معرض باريس الدولي للسيارات عن نسخة تويوتا ياريس GR Sport والتي يمكن أن تعوض الأوروبيين الذين لم ينجحوا في شراء النسخة المحدودة الانتاج ياريس GRMN الهاتشباك الساخنة, ورغم أن ياريس GR Sport ليس لديها نفس امكانيات الأداء في GRMN ولكنها لاتزال توفر للمشترين تجربة أداء مثيرة عن ياريس القياسية .

ومن المقرر بدء مبيعات السيارة في أوروبا في نهاية العام الجاري ، فيما جاء التحديث الأهم في السيارة مرتبط بالتعليق وشملت الأجزاء المطورة ممتصات صدمات عالية الأداء من طراز Sachs وقضيب توازن أكثر صلابة وغير مجوف يحل القضيب السابق الأجوف ، والنتيجة تقليل ارتفاع السيارة عن الأرض مقارنة بياريس القياسية بواقع 11 مم.

ووازنت تويوتا تحديثات التعليق, بتحديثات في الجوانب الشكلية للسيارة حيث زودتها بعجلات 17 بوصة سوداء واطارات بريدجستون رياضية بوتينزا RE50 ، وتميزت السيارة بسقف أسود واسبويلر خلفي مع لمسات بيانو سوداء في الأبواب وشبكة التهوية والمرايا وحول مصابيح الضباب وفي المصابيح الأمامية ، فيما يمكن طلب السيارة بملصقات حمراء في شفة السيارة الأمامية والجزء العلوي من الصادم الخلفي.

أما التغييرات داخل المقصورة, فهي محدودة وتشمل مقاعد رياضية مع فرش أبيض وأسود وتبطين أسود للسقف ومع لمسات ساتان كرومية تحسن من الشكل العام بالاضافة الي عجلة قيادة بثلاثة أذرع تأتي مستعارة من تويوتا 86. وتأتي السيارة GRMN ثلاثية الأبواب بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.8 لتر بشاحن فائق أما تويوتا ياريس GR Sport فتأتي حصرية للنسخة بخمسة أبواب مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بنظام هايبرد.