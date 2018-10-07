العربي الكويتي يرحب بمشاركته في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

رحب مسؤولو النادي العربي الكويتي، بمشاركة النادي في دوري المحترفين، معبرين عن سعادتهم الشديدة بأمينة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتواجد نادييهم في الدوري.

وحظيت أمنية المستشار تركي آل الشيخ على دعم كبير من نجوم مبار ساهموا في إنجازات العربي الكويتي، مطالبين بمشاركة ناديهم في دوري المحترفين لما فيها من مردود إيجابي على ناديهم.

وكان من المقرر ان يشارك فريق كويتي وآخر بحريني وهو الذي تم تسميته من قبل، للمشاركة في دوري المحترفين.