ليفربول ومانشستر سيتي.. مباراة من العيار الثقيل

نواف السالم(صدى):

يتسابق ليفربول ومانشستر سيتي، على صدارة الدوري الإنجليزي؛ حيث سيتقابلان اليوم الأحد، في آنفيلد اليوم الأحد؛ حيث يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول صاحب الوصافة.

ومن جانبه، يتطلع ليفربول لمواصلة تفوقه على مانشستر سيتي، بتحقيق الفوز الخامس على التوالى بتاريخ مواجهات الفريقين، إذ استطاع الريدز أن يتغلب على الفريق السماوى بنتيجة بثلاثة أهداف لهدف بالدوري الإنجليزي، قبل أن يحقق الفوز ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويسعى مانشستر سيتي للسير على خطى ليفربول، بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وكسر نحس ملعب آنفيلد، بعدما تذوق مرارة الهزيمة أمام ” الريدز ” مرتين فى الموسم الماضي؛ فيما يخطط المدير الفنى لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، لإرباك حسابات مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بإشراك أحد الثنائى كيفن دي بروين، وبنجامين ميندي، العائدين من الإصابة.