خبراء ينصحون.. تحدي نزلات البرد والتهاب اللوزتين بهذه الطريقة

واشنطن(صدى):

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء حيث تنتشر عدوى التهاب اللوزتين ونزلات البرد ونصح خبراء في مجال الصحة والأغذية بعدة مشروبات تساعد على الشفاء سريعاً بعيداً عن الأدوية والمضادات الحيوية.

ووفقاً لموقع ” healthline ” يأتي الشاي بالليمون في مقدمة القائمة حيث يحتوي على ڤيتامين (C) الذي يرفع مناعة الجسم يليه الشاي الأخضر: لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، كما أنه يرفع مناعة الجسم.

وأشار الموقع إلى أهمية الغرغرة بالماء والملح كونه مضاد للإلتهابات ومشروب الليمون بعسل النحل، على أن يُراعى أن يُضرب الليمون في الخلاط بقشره.

كما نصح الموقع بغلي الحليب وإضافة القليل من مسحوق الكركم ومسحوق الفلفل الأسود، ثم شرب الخليط قبل النوم مدة لا تقل عن ثلاث ليالي على التوالي.

وأخيراً ضرورة شرب مغلي الشمندر الطازج أو الجزر وغلي بذور الحلبة في الماء مدة نصف ساعة لكونها مضادة للجراثيم .