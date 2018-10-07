بالفيديو.. ” مها محمد ” ترد على مذيعة طلبت منها التنازل عن زوجها بمقابل مادي

خالد الظفيري(صدى):

عرضت الإعلامية حصة البناي على الفنانة الكويتية مها محمد التنازل عن زوجها مقابل صندوق فيه 50 ألف دينار كويتي.

ومن جانبها، اندهشت مها محمد من طرح المذيعة لهذا السؤال، قائلة: ” أنت بتسأليني هذا السؤال، في حدا يسأل ضيفة إذا تعطيها 50 ألف دينار مقابل التنازل عن زوجها، مو بـ50 ألف ولا قلتِ بمليون دينار، حبيبتي أنا زوجي بكفة والحياة كلها بكفة”، موضحة:” مو مليون ولا 50 ألف، وايش المبلغ اللي يخليني أتنازل عن رجلي، لو سمحتِ أنا ما أسمح لك تسأليني هذا السؤال ” .