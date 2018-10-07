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مستشفى الولادة والأطفال بتبوك تدرب موظفيها على جودة الخدمات الصحية

مستشفى الولادة والأطفال بتبوك تدرب موظفيها على جودة الخدمات الصحية
محمد السعران(صدى):

نظمت مستشفى الولادة والأطفال بتبوك ممثلة في قسم الجودة وسلامة المرضى , صباح اليوم الأحد دورة تدريبية في جودة الخدمات الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الوطني للمستشفيات ” سباهي ” , بمشاركة 42 من رؤساء الأقسام ومنسقي الجودة بالمستشفى وذلك بقاعة التدريب وتستمر على مدى خمسة أيام .

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المستشفى على تحسين جودة تقديم الرعاية الصحية ورفع مستوى سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية , بما يعزز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الرعاية المقدمة لهم .


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