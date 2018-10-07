بعد أن أقرها ” فيفا ” .. مطالبات بوقف حكم الفيديو في الملاعب السعودية

نواف السالم(صدى):

تزايدت المطالبات مؤخرا بوقف حكم الفيديو في الملاعب السعودية منذ تطبيقها في مطلع العام الحالي 2018 م، حيث واجهت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العديد من الإشكاليات.

ومن جهته، قال خبير تحكيمي إن الفرق من لاعبين ومدربين وإداريين، لا يزالون بعيدين عن فهم الأدوار والحالات التي تتم فيها الاستعانة بتقنية الـVAR بالشكل الصحيح، كون هذه التقنية ما زالت في بدايتها ويتم تطبيقها للمرة الأولى بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفا:”ما زال هناك لبس لدى اللاعبين في كيفية الاستعانة بهذه التقنية، كما أن هناك جهلا وعدم إلمام من جميع الفرق بما فيها الإداريون والفنيون بهذه التقنية التي تعد أحد القوانين والتعديلات الجديدة التي أقرها الفيفا أخيرا”.

وتابع أنه سبق للحكام السعوديين بالمشاركة في ورشة عمل خاصة بكيفية استخدام تقنية الفيديو في إسبانيا، ومن خلال معسكر استمر أسبوعين، والفيفا ظل يدرب حكامه لمدة عام قبل كأس العالم الأخيرة بروسيا.