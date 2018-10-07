جروس : ” الهلال ” لا يستهان به ولهذا السبب تفوق الزمالك

نواف السالم(صدى):

على الرغم من قيادة السويسري كريستيان جروس لنادي الزمالك قبل شهور قليلة إلا ان نتائج إدارته بدت واضحة بعد الفوز الذى حققه الزمالك امس امام الهلال وحصوله على بكأس السوبر السعودي المصري .

وعبر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن سعادته الغامرة بنجاح الزمالك المصري مؤكداً على أهمية اللقب مع استعداد الفريق لمنافسات الدوري المحلي .

وأكد غروس أن الهلال فريق قوي لا يُستهان به بينما سهلت الأهداف المبكرة للزمالك تحقيق الفوز .ً

يشار إلى أن الزمالك فاز على الهلال في السوبر السعودي المصري بهدفين مقابل هدف أمس السبت من خلال بالثنائي حمدي النقاز ومحمود جنش .