أدوية الحموضة خطر على حياة الإنسان

لندن(صدى):

نبهت دراسة حديثة ، أُجريت ببريطانية ، بعدم تناول أدوية الحمضوة المضادة لحرقة المعدة، مشيرة إلى أنها تعمل على إصابة الإنسان بأمراض قاتلة في ظل ترويج الصيدليات لها .

حيث أكدت الدراسة ، أن مضادات الحموضة تعمل على تقليل نسبة الحموضة في المعدة، مما يزيد خطر الإصابة ببكتيريا المعدة بثلاث مرات.

كما أكد بعض الأطباء القائمين على الدراسة، أن الأجسام الموجودة بالمعدة تستغل نقص الأحماض فتقوم بالإنتشار في باقي الجسم، وأكدوا على أن المشكلة تكمن أن البكتيريا تنتشر وتصل إلى عضلات الجسم والرئة، فتصبح حياة الإنسان معرضة للخطر.