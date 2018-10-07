بالفيديو.. الدكتورة خلود ترد على إساءتها لنساء المملكة

أماني الغامدي(صدى):

ردت الكويتية الدكتورة خلود إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، على الأنباء المتداولة حول إساءتها لنساء المملكة.

وأكدت ” الدكتورة خلود ” في مقطع فيديو لها عبر تطبيق ” سناب شات ” ، أن حسابها مغترق من قبل بعض الأشخاص وهم المسؤلون عن هذه التعليقات المسيئة في حق نساء المملكة.

وقالت في مقطع الفيديو ” حسابي على إنستغرام مخترق، وقاعدين يكتبون تعليقات مشينة ومسيئة بحق بنات السعودية، وأول شيء عملوه أنهم غيّروا اسم البايو، الحين بشوف بنات بتكتب إيش هالرد، إيش هالرد، إيش هالرد “.

وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات حول هذا الأمر، معلقه ” الحين حساب إنستغرام موجود عندي لكنه مخترق من قِبل شخص آخر، وهذا الشخص قاعد يُسيء بحق الناس، وهالحين أنا رايحة اتخذ إجرائي “.

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