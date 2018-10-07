أول رد من زوجة الفيشاوي على منتقديها بشأن انحنائها لربط الحذاء أمام الكاميرات

أماني الغامدي(صدى):

ردت ندى الكامل، زوجة الفنّان أحمد الفيشاوي على منتقديها بشأن انحنائها لربط حذائه على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلة: “I love you my fish …samaktyyy”.

وجاء تعليق الكامل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد انحنائها وقيامها بربط حذائه على السجادة الحمراء من دون أن تعير اهتماماً لعدسات الكاميرا مما عرضها لموجة من الانتقادات من قبل متابعيها.