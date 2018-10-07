أول رد من زوجة الفيشاوي على منتقديها بشأن انحنائها لربط الحذاء أمام الكاميرات
ردت ندى الكامل، زوجة الفنّان أحمد الفيشاوي على منتقديها بشأن انحنائها لربط حذائه على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلة: “I love you my fish …samaktyyy”.
وجاء تعليق الكامل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد انحنائها وقيامها بربط حذائه على السجادة الحمراء من دون أن تعير اهتماماً لعدسات الكاميرا مما عرضها لموجة من الانتقادات من قبل متابعيها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20202 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما عندهم سالفه منتقديك
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2156 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد احسان الظن وعد اساءة الظن
لم تقصد الأنحناء ذل وعبادة
لغير الله تعالى سبحانه
بل هي تقدس الحياة الزوجية
في احلا وأجمل معانيها
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 1 ساعة
منحنيه عشان تربطين الحذاء والا عشان …..🤐
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 1 ساعة
وين باقي تعليقي🙄
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4472 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت ابوي
وانا مثلي مثلك والله🙄🙄