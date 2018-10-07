بالفيديو .. 10 دقائق فقط لتبني منزلك في أى مكان

بودابست(صدى):

نجح مهندس ميكانيكي هنغاري في ابتكار منزل متنقل يمكن حمله مع سيارتك إلى أى مكان والإستعانة بتطبيق خاص به على الجوال لتركيبه في عشر دقائق فقط .

ووفقاً لـ ” ديلي ميل ” البريطانية أطلق المهندس تاماس لاكزكو على منزله اسم “آي أو كامبر ” وكون حملة تمويل على الإنترنت لجمع مبلغ 210 ألف دولار تقريباً، للبدء بإنتاج المنزل المتنقل بشكل فعلي اعتباراً من العام القادم 2019.

المنزل مجهز من الداخل بالمياه الجارية والتدفئة وأضواء ليد وشاشة لمس قياس 23 بوصة، يمكن استخدامها كجهاز تلفزيون أو للتحكم في الإعدادات الداخلية المختلفة.