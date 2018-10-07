بالفيديو .. 10 دقائق فقط لتبني منزلك في أى مكان
نجح مهندس ميكانيكي هنغاري في ابتكار منزل متنقل يمكن حمله مع سيارتك إلى أى مكان والإستعانة بتطبيق خاص به على الجوال لتركيبه في عشر دقائق فقط .
ووفقاً لـ ” ديلي ميل ” البريطانية أطلق المهندس تاماس لاكزكو على منزله اسم “آي أو كامبر ” وكون حملة تمويل على الإنترنت لجمع مبلغ 210 ألف دولار تقريباً، للبدء بإنتاج المنزل المتنقل بشكل فعلي اعتباراً من العام القادم 2019.
المنزل مجهز من الداخل بالمياه الجارية والتدفئة وأضواء ليد وشاشة لمس قياس 23 بوصة، يمكن استخدامها كجهاز تلفزيون أو للتحكم في الإعدادات الداخلية المختلفة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55466 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكيه ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 2 ساعتين
صندقه بركس يسويها البنقاليه بيومين
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2601 ] نشر منذ 53 دقيقة
تصلح للتخييم والرحلات والسياحة
الداخلية ..🚙🚙