” كارداشيان ” تكشف عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها
خرجت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها مغني الراب كانييه ويست، قائلة إنه يغفو في كل مكان.
وأضافت كارداشيان: ” أوّل حفل عشاء للموضة حضرناه سويّاً كان في فرنسا “.
وتابعت: ” إذا سُئل هذا السؤال لزوجها فسيكون ردّه: ” ربما سيفضل ألا أشتم… أنا أشتم كثيراً… وبالطبع سيحب إذا أرسلت له صوراً مثيرة لي أكثر ” ، موضحة: ” فلم أجده إلا نائماً على مائدة العشاء في أحد المطاعم “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20202 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي من حقه ينام
العالمي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
من اللعب لي يسري
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55465 ] نشر منذ 1 ساعة
طز فيكما الأثنين ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 1 ساعة
يا طأعانه… إنتي والشاة خوات…لاكن رزق المهبل على المجانين
عبدالله الحمود[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 52 دقيقة
صحيح يغفو احيانا لكن اكيد يصحصح آخر الليل