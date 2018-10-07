  • الأحد 7

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ” كارداشيان ” تكشف عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها

” كارداشيان ” تكشف عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها

” كارداشيان ” تكشف عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها
واشنطن(صدى):

خرجت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها مغني الراب كانييه ويست، قائلة إنه يغفو في كل مكان.

وأضافت كارداشيان: ” أوّل حفل عشاء للموضة حضرناه سويّاً كان في فرنسا “.

وتابعت: ” إذا سُئل هذا السؤال لزوجها فسيكون ردّه: ” ربما سيفضل ألا أشتم… أنا أشتم كثيراً… وبالطبع سيحب إذا أرسلت له صوراً مثيرة لي أكثر ” ، موضحة: ” فلم أجده إلا نائماً على مائدة العشاء في أحد المطاعم “.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20202 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي من حقه ينام

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

من اللعب لي يسري

[ عدد التعليقات: 55465 ] نشر منذ 1 ساعة

طز فيكما الأثنين ,,

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 1 ساعة

يا طأعانه… إنتي والشاة خوات…لاكن رزق المهبل على المجانين

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 52 دقيقة

صحيح يغفو احيانا لكن اكيد يصحصح آخر الليل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *