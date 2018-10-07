” كارداشيان ” تكشف عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها

واشنطن(صدى):

خرجت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عن الشيء الوحيد الذي يزعجها في زوجها مغني الراب كانييه ويست، قائلة إنه يغفو في كل مكان.

وأضافت كارداشيان: ” أوّل حفل عشاء للموضة حضرناه سويّاً كان في فرنسا “.

وتابعت: ” إذا سُئل هذا السؤال لزوجها فسيكون ردّه: ” ربما سيفضل ألا أشتم… أنا أشتم كثيراً… وبالطبع سيحب إذا أرسلت له صوراً مثيرة لي أكثر ” ، موضحة: ” فلم أجده إلا نائماً على مائدة العشاء في أحد المطاعم “.