القهوة صباحا.. عادة خاطئة نرتكبها يوميا وأضرارها جسيمة

أماني الغامدي(صدى):

للقهوة فوائد متعددة ولا يستطيع الكثير الاستغناء عنها خاصة في الصباح للحصول على جرعة الكافيين التي تساعدهم في بدء يومهم، ولكن هل شرب القهوة عند الاستيقاظ من النوم مناسب؟.

وفي هذا الأمر، أكد خبراء في الصحة أن شرب القهوة عند الاستيقاظ مباشرة غير مناسب ويؤدي إلى العديد من الأضرار على جسم الإنسان.

ونصح الأطباء بشرب القهوة في وقت لاحق من الاستيقاظ، حيث أنه من الأفضل أن يشرب الإنسان قهوته بعد ثلاث أو أربع ساعات من الاستيقاظ؛ لأن هذا أكثر فائدة لصحته.

وأوضحت الباحثة والخبيرة في شؤون التغذية لورا سيبولا، أن هرمون الكورتيزول المرتبط بالتعب يكون في مستوى مرتفع حين يستيقظ الإنسان من النوم؛ ولذلك فإن شرب الكافيين في هذا الوضع سيزيد من التوتر ولن يؤدي إلى الشعور بالراحة.

وأضافت انه لذلك يجب تناول القهوة عندما يصبح مستوى انتاج الكورتيزول منخفضًا وهو ما يحدث بعد ساعتين او ثلاثة من الاستيقاظ، موصبة بالشرب المعتدل للقهوة، وعدم الإكثار منها؛ لأن الإفراط قد يؤدي إلى متاعب صحية كالقلق والأرق.