بالصور.. قصة تدوين مدير ” تعليم المخواة ” لجملة على باب أحد الفصول

إبراهيم الزهراني(صدى):

كتب مدير تعليم المخواة علي الجالوق، جملة ” أبشروا بالخير ” تحت عبارة ” المكيفات تحتاج صيانة وغسيلًا ” ، والتي كانت معلقة على باب أحد الفصول الدراسية بمجمع الغبشة للبنات تفاعلًا مع الشكوى، وذلك ضمن جولات مدير التعليم لتفقد المباني بقطاع البنات، والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المختلفة المقدمة.

وأوضح متحدث ” تعليم المخواة ” ناصر بن محمد العمري: ” خلال الزيارتين، تفقد المرافق المختلفة، واطلع على الخطط والتقارير المعدة من قِبَل المعلمات والمكلفات بالمسارات المختلفة بنادي الحي، كما شاهد العديد من العروض ” ، مضيفًا: ” خلال الزيارة تفقد الوفد وسائل السلامة ومدى توفرها، ووقف على مخارج الطوارئ. ”

وأشار إلى أن مدير التعليم، وجه الأقسام ذات العلاقة بمتابعة ما دوّنه الوفد من ملاحظات عقب الزيارة، كما اطلع على مختلف التجهيزات للمرافق في المدرستين، متابعًا: ” أبدى مدير التعليم إعجابه الشديد بما وجده من تميز الأداء التعليمي وما تظهره معلمات مجمع الغبشة من حرص كبير على تفعيل الأداءات الصفية، واستخدام الطرائق والاستراتيجيات الحديثة؛ مستشهدًا بما تضمنته ملفات الإنجاز من عمل وجهد يُبرز عطاءات فِرَق العمل داخل الصفوف الدراسية. ”