ترامب ” في مأزق بعد نشر سيرة والده “

واشنطن(صدى):

فجرت صحيفة نيويورك تايمز مفاجأة من العيار الثقيل من خلال تحقيق نشرت فيه أن والد الرئيس الأمريكي فريد ترامب تهرب من ضرائب تقدر بملايين الدولارات لينتهي الأمر بتقديمه نحو 413 مليون دولار لنجله دونالد وأبنائه الآخرين .

وتدعي الصحيفة أيضاً أن الرئيس ” ساعد والده في الحصول على تخفيضات ضريبية مخالفة ” من خلال استراتيجية عملت على تقليل قيمة أصولهما العقارية بمئات الملايين من الدولارات .

وتابعت الصحيفة في تقرير حول السيرة الذاتية لوالد ترامب الذى نجح في تأسيس شركة للعقارات منذ عمر الـ 15 وحقق ثروة من بناء العقارات ليقيم سوق تجاري ليصبح ” ترامب ” المفاوض الماهر لأعمال والده الذى اتهم بالتمييز العنصري لأنه كان يرفض تأجير عقاراته للسود أو الأقليات .

وتابعت أن فريد ترامب وكان يأمل أن يخلفه نجله الأكبر فريد جونيور في إدارة أعماله، ولكنه فضل العمل بالطيران وتوفي وعمره 43 عاما من الإفراط في الكحوليات، فتولى دونالد مهمة إدارة أعمال العائلة بدلا منه ليتوفي فريد ترامب عام 1999 .