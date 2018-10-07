اكتشف طرق تشغيل سيارتك ببطارية ضعيفة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بطارية السيارة من الأجزاء الهامة اللازمة لعملية سير السيارة، وهي مثل أي جزء في السيارة قد يتعرض للتلف بسبب انتهاء عمره الافتراضي، أو بسبب الاستخدام السيء أو الإهمال، وتظهر أعراض تلفها بضعفها وتأخر تشغيلها للسيارة حتى تصل إلى تلفها نهائياً.

وبسبب ضعف البطارية فإن السائقين قد لا يستطيعوا تشغيل السيارة خاصة في الصباح، لذا نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتشغيل السيارة ببطارية ضعيفة، مع ملاحظة أن هذه الطريقة تصلح للسيارات التي تحتوي على ناقل سرعة يدوي فقط، ولن تحتاج هنا الاستعانة بشخص آخر أو توصيل البطارية ببطارية سيارة أخرى وهي كما يلي:

1- الضغط بالقدم على دواسة الدبرياج وإبقاء القدم عليها عند تنفيذ الخطوتين التاليتين.

2- تدوير مفتاح التشغيل دون تشغيل السيارة والانتظار لحين إطفاء أضواء لوحة العدادات.

3- تدوير مفتاح التشغيل بشكل كامل مع المحافظة على ضغط القدم على دواسة الدبرياج، ومن ثم مساعدة المحرك بضغطات خفيفة ومتباعدة على دواسة الوقود إلى أن تشتغل السيارة.