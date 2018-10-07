بالصور.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادث تصادم بين سيارتي فورد وسوناتا صباح اليوم

وإبان الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 08:03 صباح هذا اليوم عن حادث تصادم الموقع العقيق – الطريق القديم

وتابع تم توجيه فرقة اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح وجود اصابتين اصابه متوفيه بالموقع واصابه خطيره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى العقيق العام .