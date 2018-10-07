صندوق الاستثمارات يشتري أرض الغدير بهذه القيمة

حمود العنزي(صدى):

اعلن صندوق الإستثمارات العامة عن شراء أرض الغدير بالرياض اليوم خلال المزاد العلني العاشر لتصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي بقيمة 2.17 مليار ريال حيث تبلغ مساحتها 434.4 ألف متر مربع، بسعر 5000 ريال للمتر.

وتأتي هذه الصفقة ضمن محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية.

ومن المعروفأن أرض الغدير يحدها الشوارع التجارية الأربعة الأهم في الرياض: طريق الملك فهد وشارع العليا وطريق الدائري الشمالي وطريق التخصصي.