5 أسباب تجعلك تضيفين السمسم لكل أكلاتك

أماني الغامدي(صدى):

قال خبير التغذية محمد سلام ، أنه هناك الكثير من المكونات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، ولكن لا يعلم عنها الكثيرون شيئا، ومنها السمسم، والذي يعد من البذور المظلومة، فبرغم قيمتها الغذائية العالية، إلا أنها غير مستغلة.

ويؤكد ، أن السمسم من المواد الغذائية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، والتي تمنح الجسم الكثير من الفوائد، فهو يحتوي على النحاس، الحديد، الكالسيوم، الماغنيسيوم، والفوسفور، والزنك والألياف الغذائية.

ويستعرض سلام ، أهم الفوائد الصحية التي يمنحها السمسم للجسم ، ومنها :

محاربة مرض السكري

الماغنيسيوم الذي يحتوي عليه السمسم، يحمي الجسم من الإصابة بمرض السكري، لأنه ينظم مستويات الأنسولين في الجسم.

يخفض ضغط الدم

السمسم يعمل على خفض ضغط الدم بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم، كما أنه يقلل من الضغوط على نظام القلب والأوعية الدموية، ويمنع الإصابة بأمراض القلب.

يخفض الكوليسترول في الدم

يحتوي السمسم على عنصر الـ”فيتوسترولس” الذي يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ في الدم، وينظم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الجسم.

تنظيم عملية الهضم

يحتوي السمسم على نسبة عالية من الألياف، مما يجعله يساعد في تنظيم عملية الهضم، كما أنه يقلل من الإصابة بالإمساك والإسهال، ويحارب اضطرابات الجهاز الهضمي.

يمنع تصلب الشرايين

يحتوي السمسم على العديد من المواد المضادة للأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي تمنع تصلب الشرايين وتعمل على تعزيز صحة القلب.