يستغل شوقهم لأداء الحج والعمرة.. وينصب عليهم بهذه الطريقة
أثارت واقعة غريبة إستياء المجتمع المصري حين استغل احد الأشخاص شوق المسلمين لزيارة بيت الله الحرام ليوهمهم بأنه صاحب شركة تسفير لآداء الحج والعمرة ويحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة كانوا قد ادخروها على مدى سنوات من الإجتهاد لتحقيق حلمهم المقدس .
وتمكنت الشرطة من ضبطه والإستشهاد بعدد من ضحايا المذكور وبسؤالهم قرروا تعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهم ، والاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى قدره 43 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم لأداء مناسك الحج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
مؤدب[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 1 ساعة
قسم بالله مجرد ماقريت العنوان عرفت انهم مصريين لأنهم مشاكل وابتزاز وتحرش وسرقه ونصب
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 50 دقيقة
القعره بن العره ..زروري تتأطع يده
شيخين1[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 48 دقيقة
والله وانا منذمبطي كل ما قريت عنوان جريمة قتل اواغتصاب اواواواو غلى طول اقول في مصرمستحيل يمر يوم اي يوم بل كل 30ثانية جريمة تهز اركان مصرليش ماادري وش مشكلة المصرين في الاجرام طبعا ليس الكل بل الاغلبية الله المستعان