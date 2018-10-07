يستغل شوقهم لأداء الحج والعمرة.. وينصب عليهم بهذه الطريقة

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة غريبة إستياء المجتمع المصري حين استغل احد الأشخاص شوق المسلمين لزيارة بيت الله الحرام ليوهمهم بأنه صاحب شركة تسفير لآداء الحج والعمرة ويحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة كانوا قد ادخروها على مدى سنوات من الإجتهاد لتحقيق حلمهم المقدس .

وتمكنت الشرطة من ضبطه والإستشهاد بعدد من ضحايا المذكور وبسؤالهم قرروا تعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهم ، والاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى قدره 43 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم لأداء مناسك الحج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.