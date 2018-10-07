الكشف عن حصيلة ضحايا حادث انقلاب مركبة في الداير بجازان

تركي السالم(صدى):

انقلبت مركبة من أعلى منحدر بمنعطف جبلي في الداير بني مالك، وعلى الفور تم توجيه عشر فرق إسعافية مع القيادة الميدانية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق وُجد بالموقع عددٌ من المصابين الذين تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع المصابين وقدّمت لهم الخدمة الإسعافية ونقلت 8 مصابين إلى مستشفى الداير لتلقي العلاج.

وارتفع بذلك عدد ضحايا حادث الداير بجازان إلى أربع عشرة حالة، وجاء ذلك بعد وفاة أحد المصابين الذي لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته البليغة.