قوات الأمن الدبلوماسي تفتح باب القبول

عادل الحربي(صدى):

كشفت مديرية الأمن العام ” القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ” ، عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة جندي، للدورة التأهيلية الخاصة رقم 21 بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

وأشارت المديرية إلى أن ذلك لخريجي الثانوية العامة تخصص ” علمي، شرعي، إداري ” ، لافتةً إلى العمل بعد التخرج سيكون داخل المملكة في كل من ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية ” ، أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة، وألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، وألا يقل الطول عن 172 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، كما أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن 75% بتخصص ” علمي، شرعي، إداري “.

وأضافت ألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن 55%، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الكشف الطبي واختبار المقابلة الشخصية واختبار القبول التي يحددها الأمن العام؛ فيما سيتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة التوظيف لوزارة الداخلية على الرابط التالي: هناوذلك من يوم الأحد الموافق 12/ 2/ 1440 هـ، وحتى الثلاثاء 21/ 2/ 1440 هـ.