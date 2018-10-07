تعرض خريجي بعض معاهد اللغة الإنجليزية للنصب والتزوير

علي القحطاني(صدى):

تعرض مجموعة من خريجي بعض معاهد اللغة الإنجليزية، إلى الاحتيال والتزوير في شهاداتهم، بعد مدة دراسة تراوحت بين عام وعامين.

ولم يشك خريجي هذه المعاهد في مدى مصادقيتها طوال مدة الدراسة، حيث اجتازوا الاختبارات وتخرجوا منها على أمل الحصول على شهادات دبلوم إنجليزي مصدقة من جامعات أجنبية في الخارج كما تم الترويج لها.

وتمكنت تلك المعاهد من جذب الطلاب بالإدعاء أنهم متعاقدون مع كليات وجامعات عالمية مرموقة لإرسال الشهادات لهم وتصديقها منهم، ولكن في حقيقة الأمر كانت هذه المعاهد متفقة مع شخص يتولى إعداد الشهادات وتوقيعها بنفسه، مقابل الحصول على مبلغ إضافي للتصديق المزعوم بواقع 500 ريال عن كل شهادة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ التي كانوا يجمعونها 200 ألف ريال سنويًا، وفي المقابل حصل الخريجين من هذه المعاهد على شهادات لا قيمة لها، حيث تعد ” مزورة ” وستوقعهم في العديد من المشاكل في حال التقدم بها لأي جهة عمل.

وأشار بعض الخريجين إلى معاناتهم، مؤكدين أنهم لا يستطيعون استبدال هذه الشهادات المزورة بشهادات أخرى معتمدة، على الرغم من أن كثيرًا من تلك المعاهد صححت أوضاعها وحصلت على اعتماد من مؤسسة التدريب التقني والمهني ومن وزارة التعليم لاحقًا.