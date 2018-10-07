32 مليون جوال مهددون بالمنع من استخدام جوجل كروم

وكالات(صدى):

أوضح تقرير جديد، أن 32 مليون هاتف أندرويد، مهددون بفقدان خدمات متصفح جوجل كرون وذلك بعدما كشف أحد مطورى XDA عن خطط شركة جوجل فى تحديث تطبيق متصفح كروم خلال الفترة القادمة، حيث توقف عملاق البحث دعم كروم للأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل Android Jellybean.

وأشار إلى أنه مع وجود ما يقرب من مليار هاتف وجهاز لوحى بنظام تشغيل جوجل، فهذا يعنى أن التغيير يؤثر على نحو 32 مليون جهاز، حيث من المقرر أن يدعم التطبيق الأجهزة التى تعمل بنظام Android 4.4 KitKat فما فوق.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم إصدار Android 4.1 Jelly Bean للجمهور فى 10 يوليو 2012، وجاء الإصدار الأول الثابت من متصفح كروم للموبايل لنظام أندرويد فى 27 يونيو 2012.