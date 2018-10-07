تحذير رسمي.. هذه الرسالة تسرق حسابك المصرفي
حذر المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ من إنتشار رسائل نصية بهدف الإحتيال توهم المتلقي بحظر بطاقته المصرفية لتحديث بياناته من خلال الاتصال على أرقام جوال مدونة في الرسائل ، مؤكداً أنها رسائل نصب وإحتيال كالفوركس أو اعلانات سداد المديونيات وغيرها من الإعلانات الغير قانونية .
وأكد ” حافظ ” أن رسائل تحديث الحسابات من أرقام مجهولة والاحتيال الإلكتروني لسرقة بيانات الحسابات واحتيال البطاقات الائتمانية وخصوصًا عند السفر سجلت أعلى وسائل التحايل المصرفي شيوعًا .
وقال أن حجم التعرّض لعمليات أو محاولات الاحتيال المالي انخفض بنسبة تجاوزت 50% خلال 2017 نتيجة بعد ارتفاع عدد البلاغات إلى 2046 بلاغًا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55446 ] نشر منذ 2 ساعتين
عُلم ,,