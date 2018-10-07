تحذير رسمي.. هذه الرسالة تسرق حسابك المصرفي

عادل الحربي(صدى):

حذر المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ من إنتشار رسائل نصية بهدف الإحتيال توهم المتلقي بحظر بطاقته المصرفية لتحديث بياناته من خلال الاتصال على أرقام جوال مدونة في الرسائل ، مؤكداً أنها رسائل نصب وإحتيال كالفوركس أو اعلانات سداد المديونيات وغيرها من الإعلانات الغير قانونية .

وأكد ” حافظ ” أن رسائل تحديث الحسابات من أرقام مجهولة والاحتيال الإلكتروني لسرقة بيانات الحسابات واحتيال البطاقات الائتمانية وخصوصًا عند السفر سجلت أعلى وسائل التحايل المصرفي شيوعًا .

وقال أن حجم التعرّض لعمليات أو محاولات الاحتيال المالي انخفض بنسبة تجاوزت 50% خلال 2017 نتيجة بعد ارتفاع عدد البلاغات إلى 2046 بلاغًا .