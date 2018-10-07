” الغذاء والدواء ” تحذر من منتج لفرد الشعر

حمود العنزي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحذيرها من منتج لفرد الشعر يحمل اسم ” HT Hair Talk Keratin Plasma Thermic straightening step2 ” ؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الفورمالدهيد.

وأوضحت الهيئة أن المنتج المصنع في البرازيل ويحمل رقم التشغيلة (227.025/17) وتاريخ الصلاحية02 /2020، يحتوي على نسبة عالية من الفورمالدهيد تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943.

وأكدت أن التعرّض لنسب عالية من الفورمالدهيد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، لافته إلى أنها توصلت لهذه النتائج بعد تحليل عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

كما أشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، ومنع دخوله.