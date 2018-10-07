8 نصائح هامة يقدمها الخبراء لتفادي مخاطر القيادة في العواصف الرملية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

العواصف الرملية من الأخطار التي قد تواجه المسافرين، ومع شدة الرياح وانعدام الرؤية في العاصفة فإنها قد تؤدي إلى حوادث وخيمة، لذا يجب الحرص الشديد في القيادة حال مواجهتها، واليوم نقدم لكم عدد من النصائح التي يجب اتباعها في حال واجهت عاصفة رملية.

1- حال عدم وضوح الرؤية خلال القيادة في العاصفة الرملية، يجب ترك مسافة لا تقل عن 200 متر بينك وبين السيارة التي أمامك.

2- قم بتشغيل مصابيح السيارة ومصابيح الضباب وإشارات الانتظار، حتى يستطيع قائدي السيارات الأخرى رؤيتك من مسافة كبيرة.

3- إذا أردت الانحراف إلى أحد الطرق الجانبية على الطريق، فإنه يجب استخدام الإشارات الدالة على ذلك قبل الانحراف بمسافة كافية، حتى ينتبه لذلك السائقين خلفك منعاً للاصطدام.

4- يجب غلق جميع زجاج السيارة، حتى تتفادى الرمال والحطام المتطاير أمامك على الطريق.

5- احرص على عدم الاستخدام المفاجئ للمكابح، حتى لا تتعرض للاصطدام من السيارات القادمة من الخلف.

6- تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة، خاصة استخدام الهاتف المحمول، لأنه يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

7- حال وجود العاصفة الرملية واضطررت الخروج والقيادة بها، فإنه يجب التأكد من عمل ماسحات الزجاج بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات، كما يجب الاطمئنان على الإطارات وفحصها.

8- حال زيادة سرعة الرياح بصورة كبيرة وانعدمت الرؤية تماماً، فإنه يجب التوقف إلى جانب الطريق، حتى تهدأ العاصفة لزيادة خطر الحوادث في هذا الوقت.