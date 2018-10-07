7 خطوات للتخلص من وزنك الزائد في زمن قياسي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

إن التخلص من الوزن الزائد يعد أزمة للكثير من النساء ، لعدم قدرتهن على اتباع نظام غذائي، وتظل الكثيرات في حالة بحث عن أفضل الطرق للتخلص من الوزن، دون ريجيم.

وفي هذا الصدد تقدم دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أهم النصائح التي تساعدك في التخلص من وزنك، دون اتباع أي أنظمة ريجيم.

تحديد الوجبات أسبوعيا

عليكي بتحضير وجبات نظامك الغذائي لمدة أسبوع كامل، وشراء كل المستلزمات، حتى العصائر والوجبات الخفيفة، حتى لا تكون هناك أي نقاط ضعف يمكنها أن تواجهك، وتكون السبب في فشلك.

فن إدارة الوقت

قبل البدء في الريجيم قومي بعمل جدول زمني، يتضمن مواعيد استيقاظك من النوم، ومواعيد نومك، وعلى أساس ذلك حددي مواعيد وجباتك، وأنشطتك من أعمال منزلية، وعمل إن وجد، وأوقات ممارستك للرياضة.

فتنظيم عقلك وأولوياتك من أهم أسرار نجاحك في التخلص من وزنك الزائد.

الالتزام بمواعيد للوجبات

عليكي الالتزام بمواعيد ثابتة للأكل، بحيث لا تتخطي أي وجبة، لأن جسمك يحتاج إلى إمدادات منتظمة من المواد الغذائية لتسريع عملية حرق الدهون، وتجنب بعض الأعراض الجانبية لقلة الأكل، مثل الصداع والخمول والجوع الشديد، والإفراط في تناول الطعام.

تحديد مكان لتناول الطعام

عليكي الالتزام بتناول الطعام في المكان المخصص للأكل فقط، حتى تكوني محكومة بوقت محدد، ولا تنشغلي فتتناولين كميات أكبر دون أن تدركي حيث أن تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون يجعلك تتناولين كميات أكبر دون أن تشعرين.

لا تنشغلي أثناء الأكل

تعدد المهام أمرا جيدا في العمل، ولكن عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، فهو يجعلك تتناولين كميات دون أن تشعرين، كالأكل أثناء القيادة أو الحديث مع الأصدقاء، أو مشاهدة التليفزيون.

تشجيع المقربين

حاولي الحصول على دعم من المقربين، لتشجيعك على مواصلة الريجيم، حتى لا تصابين باليأس أو الملل.

السيطرة على أفكارك السلبية

حاولي السيطرة على أفكارك السلبية التي تتعلق بالنظام الغذائي، كحبك لتناول الحلويات والشيكولاتة، وحاولي استبدالها بأطعمة صحية كالمكسرات النيئة أو الفشار الخالي من الزيوت.