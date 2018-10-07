7 خطوات للتخلص من وزنك الزائد في زمن قياسي
إن التخلص من الوزن الزائد يعد أزمة للكثير من النساء ، لعدم قدرتهن على اتباع نظام غذائي، وتظل الكثيرات في حالة بحث عن أفضل الطرق للتخلص من الوزن، دون ريجيم.
وفي هذا الصدد تقدم دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أهم النصائح التي تساعدك في التخلص من وزنك، دون اتباع أي أنظمة ريجيم.
تحديد الوجبات أسبوعيا
عليكي بتحضير وجبات نظامك الغذائي لمدة أسبوع كامل، وشراء كل المستلزمات، حتى العصائر والوجبات الخفيفة، حتى لا تكون هناك أي نقاط ضعف يمكنها أن تواجهك، وتكون السبب في فشلك.
فن إدارة الوقت
قبل البدء في الريجيم قومي بعمل جدول زمني، يتضمن مواعيد استيقاظك من النوم، ومواعيد نومك، وعلى أساس ذلك حددي مواعيد وجباتك، وأنشطتك من أعمال منزلية، وعمل إن وجد، وأوقات ممارستك للرياضة.
فتنظيم عقلك وأولوياتك من أهم أسرار نجاحك في التخلص من وزنك الزائد.
الالتزام بمواعيد للوجبات
عليكي الالتزام بمواعيد ثابتة للأكل، بحيث لا تتخطي أي وجبة، لأن جسمك يحتاج إلى إمدادات منتظمة من المواد الغذائية لتسريع عملية حرق الدهون، وتجنب بعض الأعراض الجانبية لقلة الأكل، مثل الصداع والخمول والجوع الشديد، والإفراط في تناول الطعام.
تحديد مكان لتناول الطعام
عليكي الالتزام بتناول الطعام في المكان المخصص للأكل فقط، حتى تكوني محكومة بوقت محدد، ولا تنشغلي فتتناولين كميات أكبر دون أن تدركي حيث أن تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون يجعلك تتناولين كميات أكبر دون أن تشعرين.
لا تنشغلي أثناء الأكل
تعدد المهام أمرا جيدا في العمل، ولكن عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، فهو يجعلك تتناولين كميات دون أن تشعرين، كالأكل أثناء القيادة أو الحديث مع الأصدقاء، أو مشاهدة التليفزيون.
تشجيع المقربين
حاولي الحصول على دعم من المقربين، لتشجيعك على مواصلة الريجيم، حتى لا تصابين باليأس أو الملل.
السيطرة على أفكارك السلبية
حاولي السيطرة على أفكارك السلبية التي تتعلق بالنظام الغذائي، كحبك لتناول الحلويات والشيكولاتة، وحاولي استبدالها بأطعمة صحية كالمكسرات النيئة أو الفشار الخالي من الزيوت.
العنود[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 3 ساعات
والله تعبت كثيرا يادكتورة هدي من السمنه ووزني الان 100 كغم وامارس رياضة المشي يوميا علي الكورنيش مساء لمدة ساعة كاملة يوميا ولم افقد من وزني الا 10كغم فقط مدة سنه كاملة وانا اركض وامشي حتي اصابني الاحباط
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32495 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب طيب
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10112 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعرف واحد استخدم حبوب تنحيف
طلع يخوف حتىّ 💀 جمجمته صارت واضحه
والحين بيحاول يرجع شوي من ملامحه ماقدر
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 4467 ] نشر منذ 1 ساعة
اختنا العنود المحترمه وفقك الله
عفوا عزيزتي بغيتي شوري
افضل تمرين للجسم بعد صلاة الفجر مباشرة
طبعا ع الريق بدون افطار نهائي
امشي من نصف ساعة الى ساعة حسب طاقتك دون ان تجهدي العضلة
كثر الشد قد يسبب لك تمزق او شد عظلي
ثانيا بعد صلاة العصر خلي الجو يكون تمام بعدها امشي ساعة ع مهل
اي تمرين تخلصين منه حذاري شرب عصير ع طول
لا اول شيئ ماء ثم بعد نصف ساعة افطري ياليت يكون الفطور خبز اسمر
خاصه االي في المخبز من عند الخباز افضل من الخبز الاسمر الصناعي الف مرهـ
مع جبن خالي او اقل شيي
قليل الدسم كذلك مراعي او حليب خالي الدسم
تجنبي الدهون بمشتقاتها
مثل اللحوم الاجبان والسكريات حذاري تجنبيها السكريات هي اسم الزعاف والله نهائي خاصةقللي من الملح في الطعام الابيضان هما اللسكر والملح السكرياتت تسبب مرض السكر والملح يسبب الضغط
حتى تلاحظين ان جسمك نحيف
العشاء حبه تفاخ اخضر مع حليب خالي الدسم يكفي
لابد تكبحين جماح نفسك عن بعض الملذات من الأطعمه
لأنه بصراحة ما يصير
تمرين من هنا وتأكلين طعام دهون وسكريات من هنا
مافي فائدة والله كذا
تحياتي لك