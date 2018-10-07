مقتل 11 شخصا في زلزال هايتي

بورت أو برنس(صدى):

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في زلزال وقع قبالة الساحل الشمالي لهايتي في الليلة الماضية وأدى إلى انهيار عدة مبان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان على بعد نحو 20 كيلومترا غربي-شمال غربي بلدة بورت دي بيه الساحلية على عمق 11.7 كيلومتر.

وأوضح جاكسون هيلير قائد شرطة منطقة شمال غرب هايتي في تصريح له أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 100 في بورت دي بيه .

من جهته أكد ئيس بلدية جروس مورني أن أربعة آخرين لقوا حتفهم في البلدة والمناطق الواقعة حولها.