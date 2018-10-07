أكثر من ألفين جولة تفتيشية مشتركة على محلات الأثاث المنزلي.. وضبط 257 مخالفة

الرياض(صدى):

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 2,920 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، وذلك منذ بداية محرم الجاري.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل : “إن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 257 مخالفة على مستوى المملكة، منها 217 مخالفة توطين”.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في قرار توطين محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط.

ويسهم “هدف” في دعم أجور من سيتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، کما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” العديد من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.