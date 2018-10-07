زوجة تخلع زوجها لإدمانه العمل

القاهرة(صدى):

طالبت زوجة من محكمة الأسرة المصرية تطليقها من زوجها بسبب إدمانه العمل وحبه له أكثر منها على حد قولها: ” أرى زوجي في اليوم ساعتين فقط، لتواجده طول اليوم بالعمل في شركة خاصة.. ولما لومته اكتشفت حبه للفلوس أكتر مني. ”

وقالت الزوجة: ” عشت مع زوجي لحظات سعادة قليلة جدًا، حصل على إجازة رسمية من عمله لمدة أسبوعين بعد الجواز، ولكنه قعد في منزلنا يومين وعاد إلى عمله مرة أخري، لأنة بيحب شغله أكتر منى. ”

وأوضحت أنها كلما طلبت منه الخروج وقضاء بعض الوقت معًا يقول لها: ” استني الأيام جاية كتير خلينا نعرف نشيل فلوس عشان مستقبلنا ” فيما أضافت: ” كلما أتحدث معه عن رغبتي في الإنجاب، يرفض بعنف، ويرتفع صوته دون أن يوضح وجهة نظره، بحجة صغر سنهما، ورغبته في استقرار حياتهما أولًا قبل رزقهما بمولود، ليضمن له حياة هنية. ”

ومع تكرار طلبها بزيادة اهتمامه بها: ” “تشاجرنا سويا ذات يوم، وصرخ في وضربني أمام الجيران وترك البيت، وظل في عمله وكل لما اكلمه يقفل التليفون ” ؛ إلى أن تركته وذهبت إلى منزل والدها وطلبت الطلاق.